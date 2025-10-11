Медведев передал Ким Чен Ыну письмо Ким Ир Сена Сталину

Во время официального визита в Пхеньян зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну архивные материалы, среди которых — письмо от основателя Северной Кореи Ким Ир Сена руководителю СССР Иосифу Сталину. Церемонию передачи документов господин Медведев опубликовал в соцсети «ВКонтакте».

Дмитрий Медведев продемонстрировал Ким Чен Ыну около десяти архивных документов, один из которых датирован 1956 годом. Особо российский политик выделил письмо Ким Ир Сена Иосифу Сталину.

На встрече Ким Чен Ын попросил передать привет президенту России Владимиру Путину, которого назвал «самым дорогим товарищем». Визит Дмитрия Медведева в Пхеньян приурочен к празднованию 80-летия Трудовой партии Кореи.