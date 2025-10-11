Ким Чен Ын попросил Медведева передать привет «самому дорогому товарищу Путину»

Глава КНДР Ким Чен Ын встретился в Пхеньяне с заместителем главы Совета безопасности России Дмитрием Медведевым. Российский политик приехал в Северную Корею два дня назад по случаю 80-летия основания Трудовой партии Кореи (ТПК). Господин Медведев находится там вместе с делегацией партии «Единая Россия», которую он возглавляет.

«Товарищ Ким Чен Ын горячо приветствовал визит Дмитрия Медведева»,— пишет о событии Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Оно отмечает, что господин Ким попросил передать «теплый привет самому дорогому товарищу Владимиру Путину», а также пожелал «еще больших успехов в работе по защите суверенитета».

Дмитрий Медведев рассказал главе демократической республики про мужество и самоотверженность северокорейских солдат, которые участвовали в боях в Курской области. Он говорил про «прочность братских уз между двумя странами» и несокрушимость их отношений. Политики также обсудили планы взаимодействия между ТПК и «Единой Россией», обменялись мнениями о международной обстановке. После этого, сообщает ЦТАК, Ким Чен Ын устроил обед в честь Дмитрия Медведева и его сопровождающих.