Дальний Восток направил на восстановление ДНР более 12 млрд руб. за три года

Регионы Дальнего Востока за три года направили более 12 млрд руб. на восстановление Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

«За субъектами Дальнего Востока в ДНР закреплено 26 населенных пунктов в шести муниципальных образованиях, где проживает более 222 тыс. человек»,— рассказал господин Трутнев в интервью ТАСС.

Субъекты Дальнего Востока в прошлом году вели работы на 253 объектах на сумму 3,5 млрд руб., в 2023-м — на 271 объекте на 3,8 млрд руб. В 2022 году регионы ДФО проводили работы по восстановлению 320 социальных объектов в ДНР на более чем 2,3 млрд руб.

В этом году работы проводили на 178 объектах, 159 из них уже восстановлены — это почти 90% от общего числа, отметил Юрий Трутнев. По его словам, в ДНР восстановили три больницы, 13 школ, пять детских садов, семь детских и спортивных площадок, а также 94,5 тыс. кв. м дорог и 4 км водопроводов.

С 2022 по конец 2024 года регионы ДФО направили 1,4 тыс. т гуманитарной помощи. Кроме того, субъекты закупили 117 автомобилей и специальной техники. Более 8,6 тыс. детей отправились на оздоровительный отдых, отметил господин Трутнев.