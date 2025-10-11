На подготовку к отопительному сезону в Новороссийске направили 350 млн рублей

В администрации Новороссийска обсудили готовность города к началу отопительного сезона. 10 октября в Муниципальном центре управления прошла «горячая линия» с участием директора филиала АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети» Сергея Зеленова, который рассказал о выполненных подготовительных работах и взаимодействии теплоснабжающих организаций с управляющими компаниями.

По словам господина Зеленова, в 2025 году АТЭК направил на подготовку к отопительному сезону около 350 млн руб. Проведены гидравлические испытания всех инженерных сетей, устранены выявленные дефекты, на 110 котельных и центральных тепловых пунктах выполнены профилактические мероприятия. Переложено свыше 4 км магистральных и 2,5 км внутриквартальных теплосетей. Дополнительно установлено порядка 700 запорных арматур, что позволит в случае аварий ограничивать подачу тепла лишь на отдельных участках.

Отопительный сезон в Новороссийске начнется традиционно после установления среднесуточной температуры не выше +8 градусов в течение пяти дней. В первую очередь тепло будет подано в социальные учреждения, затем — в жилые дома. При этом, как отметил директор филиала, процесс подключения осуществляется поэтапно: от запуска котельных до подачи тепла в квартиры, за что отвечает уже управляющая компания.

Господин Зеленов также сообщил, что АТЭК восстановил около 5 тыс. кв. м асфальтового покрытия после ремонтных раскопок, а благоустройство оставшихся участков планируется завершить до конца октября.

Вячеслав Рыжков