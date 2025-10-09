Таксист восемь раз выстрелил в петербуржца на Пулковском из-за ошибки в переводе

Петербуржец с множественными огнестрельными ранениями оказался в стационаре больницы на улице Костюшко после инцидента в доме на Пулковском шоссе, сообщает «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Вечером 8 октября он позвонил в полицию и сообщил, что в его квартиру, где находятся только жена и дети, ломится неизвестный. Спустя четверть часа петербуржец добрался до дома, в этот момент в него несколько раз выстрелил незнакомец.

Прибывшие на Пулковское шоссе полицейские установили, что в заявителя выстрелили восемь раз из травматического пистолета. Медики оценили состояние пострадавшего как средней тяжести.

По данным издания, стрелявшим оказался 34-летний работник такси. В один из дней он решил заказать себе запчасти на 130 тыс. рублей. Деньги нужно было перевести механику, однако таксист перепутал одну цифру и случайно отправил указанную сумму супруге потерпевшего.

В ходе телефонного разговора женщина отказалась возвращать таксисту деньги, приняв его за мошенника. Последний пошел дальше и установил место жительства получательницы денег.

Он приехал к петербурженке домой, чтобы снять с себя подозрения в мошенничестве. Однако она не поверила и позвонила мужу, который вернулся домой и столкнулся с таксистом у лифта.

Для одного спор закончился больничной койкой, другой получил протокол о мелком хулиганстве и готовится стать фигурантом уголовного дела. Травматический пистолет был изъят.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что пятеро пьяных южан устроили стрельбу на аллее Поликарпова в Петербурге.

Андрей Маркелов