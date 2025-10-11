Шенген выясняет отношения

Евросоюз планирует ужесточить визовую политику. Еврокомиссия ограничит выдачу шенгена гражданам стран, отношения с которыми у ЕС «серьезно ухудшились», сообщает издание Euractive со ссылкой на документ исполнительного органа. Новая визовая стратегия ЕС может быть принята в конце 2025 года, уточняют журналисты. При этом окончательного списка стран, которые подпадут под ограничения, пока нет. В ответ на просьбу “Ъ FM” подтвердить или опровергнуть ужесточение визового режима для россиян в связи с возможным введением новых правил официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт отказался от комментариев.

Однако можно не сомневаться, что ужесточение коснется в первую очередь граждан РФ, считает бывший советник правительства немецкого канцлера Герхарда Шрёдера Александр Рар: «Главная инициатива направлена против России, об этом уже давно говорят эксперты. Нужно осложнить возможность приезда российских граждан на территорию Европейского Союза. Как это будет действовать на практике? Мне кажется, что отдельные страны, например Германия и Франция, вообще приостановят выдачу виз и попытаются полностью закрыть границы с Россией и Белоруссией.

Но есть южные государства, которые, судя по реакции, против таких ограничений, потому что они получают прибыль от российских туристов. Это Испания, Греция. Кроме того, российские граждане имеют там недвижимость, и ограничивать их будет крайне сложно. Там все гораздо более спокойно на это смотрят. С Ираном все сложнее. Иранские туристы к ним не приезжают, только дипломаты, и пока с этой страной сохранены бизнес-контакты. И я не видел подобных ограничений».

Согласно тексту законопроекта, Брюссель также готовит 10-летние мультивизы для туристов, которые «заслужили доверие» у стран ЕС. Издание Euractive отмечает, что новый офис визовой поддержки Европейского агентства пограничной и береговой охраны превратит визовую политику в экономико-дипломатический рычаг. Туристический бизнес ЕС первым понесет потери от такого решения, говорит бывший заместитель председателя синдиката гидов Франции Дмитрий Мисуркин: «Ожидать каких-то действий по отношению к России, сложно.

Но в ЕС считают, что визовая политика должна сыграть такую же роль, как, например, запрет люксовому холдингу LVMH официально работать в России. При этом люди, которые не находятся у власти, на это все смотрят с большим сожалением. Представители сферы туризма понимают, что российские туристы — хорошие клиенты.

Какой-то конкретики на данный момент нет. Есть общие заявления, прощупывание почвы. Это может касаться и Китая, но отказаться от китайских туристов для европейцев было бы странно».

Между тем в посольстве Франции в Москве заявили телеканалу RTVI, что Париж «точно не будет» ограничивать выдачу виз обычным туристам. В сентябре европейские СМИ писали, что часть стран ЕС предлагает ввести полный запрет на въезд для российских туристов в рамках 19-го пакета санкций против России. Проект новых ограничений предполагает пересмотр визовой политики во всех государствах объединения. Однако окончательного консенсуса по этому вопросу у европейских стран нет, отмечали журналисты.

Леонид Пастернак