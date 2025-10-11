На трассе «Ростов-на-Дону – Ставрополь» произошло смертельное ДТП

В ночь на 11 октября 2025 года на 62-м километре автодороги «Ростов-на-Дону – Ставрополь» водитель автомобиля «Шкода Октавия» 1980 года рождения не справился с управлением. Машина съехала вправо с проезжей части и врезалась в опору прибора замера скорости, после чего перевернулась, сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

В аварии погиб пассажир 1991 года рождения. Водитель и второй пассажир 1987 года рождения получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи Главного следственного управления МВД по Ростовской области. Они проводят следственные мероприятия и устанавливают все обстоятельства ДТП.

Станислав Маслаков