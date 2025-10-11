ТАСС: хуситы прекратили атаки на Израиль и коммерческие суда в Красном море

Лидер йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) Абдель Малик аль-Хуси приказал остановить атаки на территорию Израиля и нападения на коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе. Об этом сообщил ТАСС источник среди йеменских хуситов.

«Все операции против израильского противника и связанных с ним торговых судов прекращаются, поскольку активная фаза войны в Газе завершилась»,— заявил собеседник агентства.

Лидер «Ансар Аллах» приказал наблюдать за соблюдением израильской стороной условий соглашения о перемирии, отметил представитель движения. По его словам, хуситы готовы возобновить атаки, если Израиль нарушит договоренности, в том числе об освобождении палестинских заложников и доступе гуманитарной помощи в сектор Газа.

6 октября в Египте начались переговоры Израиля и «Хамаса». 9 октября стороны подписали первую фазу сделки по прекращению огня в секторе Газа в рамках мирного плана президента США Дональда Трампа. На следующий день соглашение вступило в силу. План президента США по прекращению огня в Газе состоит из 20 пунктов и предполагает немедленное прекращение огня и освобождение заложников в течение 72 часов после принятия договора обеими сторонами.