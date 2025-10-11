В Волгограде обследуют объекты, где обломки БПЛА повредили окна

В Красноармейском районе Волгограда, где сегодня ночью, 11 октября, обломки беспилотников повредили окна, организовано обследование жилых и социальных объектов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Специалисты отремонтируют поврежденные окна в кратчайшие сроки. Пока проводятся работы, жители пострадавших домов по ул. 50 лет Октября могут находиться в пункте временного размещения. Ранее губернатор Андрей Бочаров поручил организовать его в близлежащей гостинице.

Граждане, в квартирах которых выбило стекла, могут также рассчитывать на материальную помощь. Для этого нужно обратиться в департамент по жилищным и социальным вопросам администрации Волгограда.

Напомним, в результате атаки БПЛА на ул. 50 лет Октября в Волгограде частично выбило стекла в зданиях школы и детского сада, а также в трех многоквартирных домах. Осколками ранило пожилого мужчину.

Павел Фролов