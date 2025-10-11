В Волгограде из-за БПЛА выбило стекла в нескольких зданиях и пострадал пенсионер

Ночью 11 октября украинские беспилотники атаковали Волгоградскую область, в результате чего пострадали здания, есть раненый. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров.

По его словам, в результате падения обломков БПЛА на ул. 50 лет Октября в Волгограде частично выбило стекла в зданиях школы и детского сада, а также в трех многоквартирных домах. Губернатор поручил организовать пункт временного размещения для жильцов пострадавших квартир.

Также осколками оконного стекла ранен пенсионер, ему оказывается необходимая медпомощь. Господин Бочаров отметил, что угрозы для жизни пожилого мужчины нет.

Павел Фролов