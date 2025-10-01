Эстония начнет продавать оставленные на границе с РФ автомобили

Власти Эстонии объявили, что с октября начнут эвакуировать, а затем продавать автомобили, которые были оставлены на парковке у контрольно-пропускного пункта «Койдула» на границе с Россией более чем на разрешенные 72 часа. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.

Руководитель отдела надзора департамента транспорта Эстонии Сийм Якси сообщил, что если владелец не заберет машину в течение 30 дней после эвакуации, она может быть выставлена на аукцион для покрытия расходов на хранение и транспортировку.

Необходимость таких мер возникла из-за того, что некоторые автомобилисты оставляют транспортные средства на обочинах или на частной земле на долгое время, что запрещено законом. С 2023 года Эстония закрыла въезд для автомобилей с российскими номерами.