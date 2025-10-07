Трамп заявил, что встретится с Си Цзиньпином в Южной Корее

Президент США Дональд Трамп подтвердил планы провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее в ближайшие недели. Об этом американский лидер объявил во время встречи с премьер-министром Канады Марком Карни в Овальном кабинете Белого дома.

«Я встречусь с ним через несколько недель, как вы знаете, в Южной Корее»,— заявил Дональд Трамп. Встреча ожидается на полях саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится в ноябре. 19 сентября лидеры США и Китая уже провели телефонные переговоры, в ходе которых обсуждали, в том числе, вопросы урегулирования ситуации на Украине.

Президент США отметил, что отношения с Китаем идут «очень хорошо» и подчеркнул необходимость для США и Запада в целом быть конкурентоспособными в отношениях с КНР. «Если вы не в состоянии конкурировать, то не сможете хорошо действовать [в отношениях] с Китаем»,— отметил он.