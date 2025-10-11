Лидер левой испанской партии: Нобелевскую премию получают военные преступники

Генеральный секретарь испанской левой партии «Подемос» Ионе Беларра резко раскритиковала решение Нобелевского комитета присудить премию мира в 2025 году лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо. По ее словам, теперь лауреатами становятся «военные преступники».

«Нобелевскую премию мира теперь получают путчисты и военные преступники»,— написала госпожа Беларра в соцсети X. Такое решение, убеждена депутат, серьезно подрывает доверие к международным организациям, деятельность которых должна отражать интересы всего человечества.

Нобелевский комитет в Осло объявил Марию Корине Мачадо лауреатом премии мира за «неустанную работу по продвижению демократических прав для народа Венесуэлы» и усилия по обеспечению мирного перехода от диктатуры к демократии. С 2010 по 2014 год она была депутатом Национальной ассамблеи Венесуэлы, после чего ее исключили из парламента. Также политик основала оппозиционное либеральное движение Vente Venezuela («Давай, Венесуэла»).

Церемонии вручения наград пройдут 10 декабря в Стокгольме и Осло. Сумма денежного эквивалента премии составляет 11 млн шведских крон (около $1,17 млн). В этом году на премию мира претендовали 338 кандидатов, среди которых 244 — физические лица и 94 — организации.

