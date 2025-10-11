Средняя зарплата в России превысила в трех отраслях 200 тыс. рублей

Средняя месячная зарплата в России превысила 200 тыс. руб. в трех отраслях — финансы и страхование, производство табака, добыча нефти и газа. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Росстата.

В июле самая высокая зарплата была у финансистов и страховщиков — 221,9 тыс. руб. Занятые на производстве табачных изделий получали по 206,3 тыс. руб., а занятые в сфере добычи нефти и газа — 200,3 тыс. руб.

Более 150 тыс. руб. получали в четырех секторах — информации и связи (176,2 тыс. руб.), добычи металлических руд (164,4 тыс. руб.), научных исследований и разработок (162,3 тыс. руб.), а также рыболовстве и рыбоводстве (159,6 тыс. руб.).

В 16 секторах зарплата превысила 100 тыс. руб. В частности, работники сферы производства лекарств получали 133,8 тыс. руб., металлурги — 122,7 тыс. руб., специалисты по ремонту машин и оборудования — 112,3 тыс. руб., автопроизводители — 105,6 тыс. руб. В целом по стране среднемесячная зарплата в июле составила 99,3 тыс. руб.

В июле 2025 года реальные зарплаты в России выросли на 6,6% в годовом выражении против 5,1% месяцем ранее, сообщал Росстат. В Госдуме предложили ежегодно индексировать зарплату всем работникам.