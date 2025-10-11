Путин пригласил лидеров стран-членов СНГ в Петербург на предновогоднюю встречу

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета глав государств-участников СНГ пригласил лидеров стран на предновогоднюю встречу в Санкт-Петербург. Заявление прозвучало 10 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Если сочтете возможным, то я был бы очень рад вас видеть в России, как у нас по традиции сложилось, в Петербурге в конце этого года, в преддверии Нового года, на неформальную нашу встречу»,— заявил российский лидер.

В прошлом году неформальный саммит СНГ прошел на всесезонном курорте «Игора». Там же состоялось заседание Евразийского экономического совета.

Татьяна Титаева