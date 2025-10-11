Бизнес-парк «Черепанов» за 1,1 млрд рублей откроют в Екатеринбурге к 2028 году

Бизнес-парк «Черепанов» с площадками под магазины, офисы и производства откроют в Верх-Исетском районе Екатеринбурга к 2028 году, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер в своем Telegram-канале. По его словам, объем инвестиций в проект составят более 1,13 млрд руб.

Господин Паслер добавил, что площадь бизнес-парка превысит 18,8 тыс. кв. м. Глава региона пояснил, что на объекте смогут разместиться швейные цеха, мастерские по сборке комплектующих для техники и другой бизнес. «Новый вид производственно-складских помещений идеально подходит для размещения малого и среднего бизнеса на небольших площадях, в пределах города, с оптимизацией рабочих процессов, когда производство и административные помещения находятся в едином пространстве»,— заверил Денис Паслер.

Губернатор отметил, что строители уже возвели площадку с магазинами и офисами и приступили к работам по созданию пространства под производство. За строительство и инвестиционного сопровождения второй очереди бизнес-парка ответственна компания «Концерн Маяк». Всего в рамках двух очередей будет создано более 200 новых рабочих мест.

«Почти каждый второй трудоспособный свердловчанин занят в сфере малого и среднего предпринимательства. Мы активно занимаемся расширением мер поддержки для них»,— добавил господин Паслер.

Василий Алексеев