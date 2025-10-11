У экс-начальника управления кадров Минобороны Кузнецова нашли серебряные погоны

По данным «Ъ», в ходе обысков у бывшего начальника управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова изъяли серебряные погоны 925-й пробы. Их стоимость превышает 183 тыс. руб., сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Помимо этого у господина Кузнецова нашли коллекцию из более 80 серебряных монет, в том числе из Танзании и Казахстана. Среди них есть монета из серебра 999-й пробы с изображением трех обезьян и подписью: «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не говорю».

Юрия Кузнецова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК),

По данным следствия, в 2021–2022 годах, возглавляя восьмое управление Генштаба ВС РФ, он получил от краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна взятку в виде участка и здания в Краснодарском крае на сумму более 80 млн руб. За это господин Кузнецов помог гостиницам предпринимателя заключить госконтракты и договоры на оказание услуг.

Подробности — в материале «Ъ» «С кадровика снимут серебряные погоны».