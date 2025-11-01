Сегодня день рождения празднует руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова

Вероника Скворцова

Фото: пресс-служба ФМБА России Вероника Скворцова

Фото: пресс-служба ФМБА России

Ее поздравляет президент Российской академии наук, академик РАН Геннадий Красников:

— Уважаемая Вероника Игоревна! Рад поздравить Вас с юбилейным днем рождения. Работая над востребованными задачами, связанными с повышением качества жизни в России, развитием отечественной медицины, системы здравоохранения, Вы всегда проявляете исключительный профессионализм и целеустремленность, добиваетесь больших, впечатляющих результатов. За это Вас высоко ценят в российском научном сообществе — как яркого ученого, талантливого организатора науки и здравоохранения, человека неординарных личных качеств. Уверен, что они будут и впредь помогать Вам добиваться успехов во благо нашей страны и ее граждан. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и, конечно, всего самого доброго.

