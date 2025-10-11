Жительницу Орла арестовали по делу об госизмене до совершеннолетия

Суд в Орле отправил под арест молодую девушку по делу о госизмене. По версии следствия, девушка совершила преступление до достижения совершеннолетия, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

По данным собеседника агентства, девушка была задержана на этой неделе. Имя фигурантки и какие-либо подробности дела пока неизвестны.

Президент Владимир Путин в апреле 2023 года подписал закон, которым ввел пожизненное лишение свободы за госизмену. До этого максимальным наказанием было до 20 лет заключения. В июле в Уфе 17-летнего подростка обвинили в госизмене и приготовлении к диверсии.