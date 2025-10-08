Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Медведев прилетел в Пхеньян

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев прибыл в КНДР, сообщил корреспондент ТАСС. Делегация «Единой России» во главе с господином Медведевым прилетела в Пхеньян по приглашению Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК).

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

10 октября в Северной Корее празднуется 80-летие создания ТПК. Эта партия является правящей в КНДР, она была основана в 1945 году. Российская делегация примет участие в торжественных мероприятиях по этому поводу.

