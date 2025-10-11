Армия Израиля разбомбила инфраструктуру «Хезболлы» на юге Ливана

Израиль нанес удары по южным территориям Ливана, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. Там находилась инфраструктура военизированного шиитского движения «Хезболла» и инженерная техника, с помощью которой моджахеды пытались восстановить свои постройки, утверждают в израильской армии.

«Присутствие техники и деятельность "Хезболлы" в этом районе является нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном»,— сообщили там.

При обстреле погиб один человек, сообщил телеканал «Аль-Маядин». Еще несколько людей получили ранения. Авиаудары были нанесены между городами Мусайлих и Наджария, уточнил телеканал.

Израиль периодически обстреливает Ливан, с которым власти страны достигли соглашение о прекращении огня в ноябре 2024 года. 3 октября армия нанесла удар по району, в котором, по заявлению ЦАХАЛ, находились оружие, военные сооружения и объекты подземной инфраструктуры «Хезболлы». До этого ЦАХАЛ атаковал тот район в мае и июне.