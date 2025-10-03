Израиль ударил по югу Ливана

Армия обороны Израиля нанесла удар по объекту движения «Хезболла» на юге Ливана. ЦАХАЛ утверждает, что он использовался для управления огневыми средствами.

«На этом объекте были обнаружены оружие, военные сооружения и объекты подземной инфраструктуры»,— написано в сообщении ЦАХАЛа. Пресс-служба армии Израиля добавила, что террористическая деятельность на объекте стала нарушением соглашения о прекращении огня.

The Times of Israel со ссылкой на источник пишет, что ЦАХАЛ уже наносил удары по этому объекту в мае и июне.

Израиль и Ливан договорились о прекращении огня в ноябре 2024 года. Комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк 1 октября сообщил, что израильская армия продолжает наносить удары по территории Ливана практически ежедневно. По его словам, за десять месяцев с момента прекращения огня погибли более 100 ливанцев.