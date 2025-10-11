С объявленного в розыск автора «Масяни» начали взыскивать штрафы через приставов

Судебные приставы стали взыскивать с мультипликатора Олега Куваева (признан в России иноагентом) долги по штрафам, которые ему назначили за нарушение деятельности иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС.

Материалы о невыплаченных штрафах приставам направил Невский районный суд Петербурга. Сумму, которую хотят взыскать с создателя флеш-мультфильмов «Масяня», составляет 60 тыс. руб. Общая сумма наложенных на него штрафов составляет 140 тыс. руб.

В отношении Олега Куваева в России возбуждено уголовное дело о публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства. Поводом для этого стала серия «Масяни», в котором главная героиня призывает российских солдат сдаваться в плен. Художника объявили в розыск в декабре 2023 года, тогда же его признали иноагентом. Куваев не живет в России с 2006 года.