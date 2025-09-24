Автор мультсериала «Масяня» стал фигурантом второго уголовного дела

Следственный комитет РФ возбудил второе уголовное дело в отношении создателя анимационного сериала «Масяня» Олега Куваева (признан в России иностранным агентом). Его подозревают в уклонении от исполнения обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Согласно картотеке Невского районного суда, за последний год мультипликатора четыре раза штрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента (ст. 19.34 КоАП). Общая сумма штрафов составила 140 тыс. руб. Он вовремя не представил отчеты об иностранном финансировании за 2023 и 2024 годы, а также опубликовал на YouTube материал без пометки иноагента, следует из данных суда.

В декабре 2023 года Олега Куваева объявили иноагентом. В том же месяце он был объявлен в розыск. С 2006 года он проживает в Израиле. В марте 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайт с мультиком «Масяня» из-за «дискредитации вооруженных сил РФ». В августе 2025-го СКР начал проверку эпизода «Масяни», на который пожаловались общественники из организации «Зов народа».