Сенатор Карасин рассказал про переговоры о возобновлении прямых авиарейсов в США

Восстановление прямого авиасообщения с США — это один из самых приоритетных вопросов для России, заявил председатель комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин. Переговоры об этом ведутся, и, вероятно, они «будут продолжены до конца октября», сказал господин Карасин.

Он сообщил, что для российской стороны также очень важна нормализация деятельности российских посольств, и генеральных консульств на территории США. «Это один из приоритетов, который будет показывать способность вывести отношения из глубокого тупика»,— сказал сенатор «Известиям».

Прямое авиасообщение между Россией и США было приостановлено в 2022 году. Работа посольств была нарушена в 2021 году: в России ограничили прием на работу в дипломатические представительства недружественных России стран, а посольство США сократило обслуживание россиян и обещало выдавать документы только в случаях «угрозы жизни» или «наступления смерти». Стороны начали взаимно высылать российских и американских дипломатов. В этом году Россия и США договорились восстановить штат посольств.