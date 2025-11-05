«Наш клиент не хочет ничего стандартного»

В этом году в Хамовниках открылся обновленный шоурум компании Soul Wood, предлагающей корпусную и мягкую мебель класса люкс, сделанную в России. «Ъ-Стиль» встретился с основателем фабрики дизайнером Денисом Котляровым, чтобы узнать побольше о новой площадке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Котляров

Фото: предоставлено Soul Wood Денис Котляров

Фото: предоставлено Soul Wood

— Расскажите о новом пространстве. Почему именно Хамовники?

— Это самый центр Москвы, и район сейчас активно развивается — тут находятся офисы крупных компаний-застройщиков. Место действительно очень удобное. Наш магазин на первой линии, у нас большие панорамные окна — мимо точно не пройдешь. Пространство оформлено по принципу жилого интерьера. Хотелось создать место, где уютно, как дома. К нам приезжают целыми семьями, проводят здесь время. Экскурсия по шоуруму начинается с прихожей, справа мы спланировали барную зону, переходящую в большую кухню, далее можно пройти в столовую, гостиную и, наконец, оказаться в приватной зоне — спальне с гардеробной. Внизу, на первом этаже, находятся офисы, где работают проектировщики. Наш клиент, который не хочет ничего стандартного, часто спускается в конструкторское бюро и активно участвует в творческом процессе.

— Как бы вы охарактеризовали стиль, в котором оформлен шоурум?

— Концептуально мы всегда ориентируемся на стиль американских интерьеров. Мне они импонируют еще и потому, что в Америке не делают четкого разделения между классикой и современным дизайном. В обстановку всегда гармонично интегрированы и предметы современного искусства, и вещи, выполненные специально для этого пространства на заказ. Именно такой персонализированный подход мне близок. Что касается сложной фурнитуры, она часто австрийского и немецкого производства. Мы открыты для работы с самыми разными материалами — с камнем, стеклом, металлом. Ведь помимо жилых интерьеров мы также занимаемся оформлением общественных пространств и офисов. Среди освещения в экспозиции много американских и испанских брендов.

— Сразу обращают на себя внимание необычные отделки…

— Мы постоянно экспериментируем с интересными техниками. Например, шпон для библиотеки мы тонировали самостоятельно, выбеливая его до основания и нанося на него нужные нам цветовые тонировки. Если обратите внимание на комод при входе с оригинальным фасадом с расходящимися лучами — это покрытие жидкая латунь, чуть состаренная. А вот декоративная панель с похожим рисунком за диваном — уже другой вариант состаривания, с использованием сильных окислителей. Этот прием сейчас активно применяется в дизайне модных ресторанов и отелей по всему миру. Дверь между спальней и столовой выполнена в технике «сухой кисти», как называют ее итальянцы. Когда сначала на поверхность наносится цвет, а потом особой кистью — патина. При этом барный шкаф выкрашен глянцевой краской кистью вручную непосредственно на производстве, что сохраняет эффект ручной покраски, но полностью стабилизирует его в рамках производственного процесса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: предоставлено Soul Wood Фото: предоставлено Soul Wood Фото: предоставлено Soul Wood Фото: предоставлено Soul Wood Следующая фотография 1 / 4 Фото: предоставлено Soul Wood Фото: предоставлено Soul Wood Фото: предоставлено Soul Wood Фото: предоставлено Soul Wood

— Сложно ли находить мастеров под нестандартные задачи?

— Лучшие мастера все еще редкость, особенно краснодеревщики. Как правило, это мастер, у которого отец был столяром, дед работал с деревом, и человек вырос в этом. На своем опыте могу сказать, что никакое специальное образование не даст полного погружения в профессию, нужен опыт, который нарабатывается годами, знание материала. У нас семейное производство. Мы делаем самые разные вещи, иногда очень высокие предметы мебели со сложными узлами, изгибами. И здесь мастер, который умеет выпиливать и собирать стандартную кухню, просто не справится. В процессе работы именно столяр тебе говорит, допустим, здесь материал не выдержит, здесь прогнется, тут надо усилить. Это командная работа. Поэтому и отбор специалистов очень жесткий. Мягкая и корпусная мебель, которую вы видите в новом шоуруме, выполнена на нашем производстве в Подмосковье. Мы работаем в основном со шпоном, массив используем очень экологично с точки зрения расхода под конкретные задачи. В самом названии Soul Wood отражено наше трепетное отношение и любовь к материалу.

— Как, по вашим наблюдениям, развивается отечественное мебельное производство?

— Десять лет назад, когда мы начинали, был большой спрос на встроенную мебель. Цены итальянцев казались очень высокими из-за кризиса. Российское производство активно развивалось. Стали завозить все больше фурнитуры. Конструкторы начали более качественно вычерчивать проекты, в том числе под нестандартные задачи. Стало появляться все больше предметных дизайнеров и возможностей для профессионального обучения. И как результат сегодня практически полный цикл работ, которые предлагает интерьерный рынок по всему миру, мы можем проводить у нас. А порой мы оснащаем и объекты за границей.

Беседовала Елена Кананыкина