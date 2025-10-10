«Хамас» отверг идею иностранного контроля над сектором Газа

Палестинское движение «Хамас» настаивает, что контроль над сектором Газа должен остаться за палестинцами. Движение отвергло идею передачи власти иностранным государствам. Это следует из заявления «Хамаса», которое приводит Reuters.

«Хамас» выразил готовность принять помощь международных сил, в том числе арабских стран, в восстановлении сектора Газа.

10 октября вступил в силу режим прекращения огня в секторе Газа. Израиль и «Хамас» договорились, что с момента отвода войск ЦАХАЛа начинается 72-часовой период для обмена израильскими заложниками и палестинскими заключенными.

Следующий этап плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта предусматривает создание международной организации для управления анклавом.

Подробнее — в материале «Ъ» «Американские войска нажмут на Газу».