Стрелок ВСУ получил 15 лет за терроризм в Курской области

Второй Западный окружной военный суд приговорил стрелка 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Богдана Бодака к 15 годам строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме за совершении теракта в Курской области (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, максимальное наказание — 20 лет лишения свободы). Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Суд установил, что Бодак, вооруженный автоматом АК-74 с боеприпасами и двумя ручными гранатами, вместе с сослуживцами въехал в Суджанский район Курской области 16 апреля 2025 года. Солдаты удерживали позиции близ села Олешня и препятствовали эвакуации мирных жителей. Богак также срывал работу органов государственной власти и местного самоуправления. Через три дня его задержали военнослужащие ВС РФ.

Вчера стало известно о приговорах, которые вынесли четверым участникам вторжения в Курскую область. Они получили от 14 до 26 лет.

Кабира Гасанова