Предложение офисов в России выросло на четверть при падении спроса

В третьем квартале 2025 года в России резко выросло предложение офисов: по данным «Авито Недвижимости», в аренду сдавалось 56,7 тыс. помещений (на 25% больше год к году), на продажу выставлено 15,5 тыс. (+23%). Аналитики «Циана» зафиксировали прирост объявлений на 2% к предыдущему кварталу.

В Москве объем офисов на продажу увеличился более чем вдвое, до 1,9 тыс., а сдающихся в аренду — на 38%, отмечает NF Group. По оценке IBC Real Estate, вакантных помещений стало на 32% больше. Однако спрос снижается: активность покупателей упала на 9%, арендаторов — на 6%. В столице спрос на офисы ниже прошлогоднего на 38%, а в Петербурге объем сделок сократился вдвое.

По словам экспертов, рынок переживает коррекцию после инвестиционного бума. Инвестиционная активность снижается, завершается возвращение сотрудников с удаленной работы. Рост предложения поддерживает и ввод новых площадей — за девять месяцев в Москве построено 537 тыс. кв. м офисов (+43%).

Большую часть предложений формируют частные инвесторы, дробящие помещения на небольшие лоты (100–600 кв. м). Аренда таких офисов в Москве в сентябре стоила в среднем 3,05 тыс. руб. за кв. м в месяц — на 20% меньше, чем год назад. Эксперты предупреждают, что избыток мелких площадей может усилить давление на ставки и привести к перенасыщению рынка.

