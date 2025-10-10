Бизнес-центры теряют притяжение

За год число предложений аренды офисов в России выросло на 25%, продажи — на 23%. Это объясняется падением спроса, активизацией частных собственников, совершивших покупке на волне инвестиционного бума, и более мелкой нарезкой лотов. Рост экспозиции давит на цены: стоимость отдельных категорий помещений уже снизилась на 20%. В будущем офисный рынок может столкнуться с перенасыщением.

В третьем квартале (июль—сентябрь) в России сдавались в аренду 56,7 тыс. офисных помещений, были выставлены на продажу — 15,5 тыс., подсчитали в «Авито Недвижимости». Год к году эти показатели выросли на 25% и 23% соответственно. В аналитическом центре «Циан» зафиксировали увеличение числа объявлений о продаже и аренде офисов в третьем квартале на 2% по сравнению со вторым.

Директор направления по работе с арендодателями NF Group Елена Акатова говорит, что в Москве по итогам третьего квартала количество выставленных на продажу офисов выросло более чем в два раза год к году, до 1,9 тыс., сдающихся в аренду — на 38%. Руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова говорит, что на начало октября объем вакантных и готовых к продаже офисов увеличился на 32% год к году.

Предложения офисов дольше остаются на рынке из-за падающего спроса.

Активность покупателей в третьем квартале, по данным «Авито Недвижимости», сократилась на 9% год к году, арендаторов — на 6%. Екатерина Белова считает, что в Москве спрос на офисы сейчас на 38% ниже прошлогоднего. Партнер IPG.Estate Вероника Чаканова говорит, что в первом полугодии 2025 года объем сделок на офисном рынке Санкт-Петербурга сократился в два раза год к году.

Снижается инвестиционная активность, компаний, планирующих расширение штата, становится меньше, завершается и цикл возвращения сотрудников с удаленной работы, перечисляет руководитель аналитического центра «Циана» Алексей Попов. Происходит коррекция после инвестиционного бума, когда офисы нередко приобретали как защитный актив, говорит директор по аренде делового квартала «Сколково Парк» Елена Малиновская. Другим фактором роста предложения она называет строительство офисов по программам создания мест приложения труда и комплексного развития территорий. За девять месяцев 2025 года в Москве введено около 537 тыс. кв. м, на 43% больше, чем за тот же период прошлого года, напоминает заместитель директора департамента Ricci Эдуард Чехов.

Арендные предложения на рынок чаще выводят частные инвесторы, вложившие средства в небольшие лоты. Сейчас они могут формировать больше половины вторичного предложения, говорит госпожа Малиновская.

В «Авито Недвижимости» считают, что и сами собственники дробят лоты. Подобрать арендатора на небольшой объект часто проще, но управление десятками таких собственников в здании создает хаос и не привлекает крупных арендаторов, говорит госпожа Малиновская. Партнер по коммерческому направлению Point Estate Роман Амелин называет самым ходовым арендным размером Москвы площадь 200–600 кв. м. В сегменте купли-продажи, по его словам, остаются частные инвесторы, которые покупают по 100–150 кв. м. На них может быть направлена мелкая нарезка помещений от застройщиков.

Рост предложения сказывается на ставках. Аренда офисов до 100 кв. м в Москве в сентябре, по данным «Авито Недвижимости», стоила в среднем 3,05 тыс. руб. за кв. м в месяц, снизившись на 20% год к году. Хотя госпожа Малиновская отмечает, что динамика неравномерна: снижаться за счет конкуренции могут ставки в объектах на периферии, в премиальном сегменте они стабильны. Управляющий партнер RRG Денис Колокольников не исключает, что офисный рынок скоро столкнется с перенасыщением: с ростом предложения это направление будет казаться инвесторам все менее перспективным. Мелкая офисная нарезка будет давить на ставки и вакантность, считает управляющий партнер Trophy Assets Наталья Круглова.

Александра Мерцалова