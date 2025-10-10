Надо и честь знать

В четверг, 9 октября, в арбитражном суде почти восемь часов рассматривали иск Генпрокуратуры к Санкт-Петербургскому гуманитарному университету профсоюзов (СПбГУП), который, как считает надзор, завладел своим имуществом незаконно. Ответчики же настаивают, что в собственность государства здания вуза никогда не поступали. Ранее в качестве обеспечительной меры от должности был отстранен ректор Александр Запесоцкий. На последнем слушании он заявил, что сложившаяся ситуация серьезно ударила по его репутации, и подчеркнул, что намерен отстаивать свою честь до конца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отстраненный ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александр Запесоцкий

Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ Отстраненный ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александр Запесоцкий

Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ

Истцами в деле об истребовании из незаконного владения имущества СПбГУП, включая задние университета на улице Фучика и имущественный комплекс гимназии в Ольгино, являются Генеральная прокуратура РФ (ГП, иск был инициирован тогдашним генпрокурором Игорем Красновым — ныне председателем Верховного суда РФ) и Главное межрегиональное (специализированное) управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Третьи лица, выступившие в поддержку иска — МТУ Росимущества по региону и комитет по науке и высшей школе Санкт-Петербурга.

Ответчики — СПбГУП и Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР — учредитель вуза). Третьи лица с их стороны — Ленинградская федерация профсоюзов (ЛФП), Всеобщая конфедерация профсоюзов (ВКП) и ректор университета Александр Запесоцкий, который в настоящее время отстранен от должности по просьбе надзорного органа с запретом вузу иметь с ним какие-либо трудовые правоотношения. Временным руководителем университета (опять же, по просьбе ГП), назначен директор Санкт-Петербургского техникума отраслевых технологий, финансов и права Евгений Лубашев. Последний требования Генпрокуратуры поддержал, но в суд не явился, попросив рассмотреть иск в его отсутствие (соответствующий документ имеется в распоряжении «Ъ-СПб»).

Слушание началось с рассмотрения ряда ходатайств участников дела: представители ответчика и третьих лиц со стороны ответчика заявили отвод судье Елене Новиковой, выразив несогласие с ее решением перенести по просьбе надзорного ведомства дату заседания на более раннюю — 9 октября (изначально суд собирался рассмотреть иск 20 ноября), так как стороне не хватило времени на изучение материалов дела: вместе с приложениями его объем составил более 900 страниц.

Ответчики пожаловались, что на подготовку своей позиций и доказательств им было отведено лишь десять рабочих дней, тогда как проверка прокуратуры, материалы которой легли в основу иска, велась в течение года. «Любому суду очевидно, что десяти рабочих дней недостаточно для сбора доказательств по обстоятельствам, существовавшим десятки лет назад. Все это вызывает сомнения в объективности суда»,— пояснил представитель ФНПР.

Ходатайство со стороны ответчика об отводе судьи Новиковой в течение слушания поступило, по меньшей мере, три, но ни одно из них не было удовлетворено.

«Я не знаю, зачем пришли три представителя Генпрокуратуры. Считаю, прокурорам не нужна защита, вы (Елена Николаева) прекрасно справляетесь с этой ролью! Мы вам не доверяем!»— весьма эмоционально высказался представитель ЛФП.

Представители надзора и Росимущества, как и комитет по науке Смольного, просили удовлетворить иск в полном объеме. В ГП указали, что здания вуза и его гимназии в Ольгино были построены в советское время за счет государственных средств и находились лишь в пользовании у профсоюзов, а после ликвидации ВЦСПС (центральный орган профессиональных союзов СССР) были, по мнению истца, незаконно переданы ВКП — как преемнику структуры, от которой перешли к ФНПР в 1992 году.

В целом бремя доказывания своей правоты во время процесса гораздо в большей степени легло на ответчиков и третьих лиц с их стороны, тогда как представители Генпрокуратуры в основном указывали на то, что их позиция подробно изложена в заявлении .

Данное обстоятельство вызвало бурную волну возмущения у их оппонентов, которые неоднократно называли происходящее «издевательством над процессом» и его «формализацией». Все доводы они назвали несоответствующими фактическим обстоятельствам, а также указали на пропуск сроков исковой давности в три и десять лет, предусмотренных Гражданским кодексом РФ для подобных споров.

В ФНПР пояснили суду, что ставшие предметом спора объекты строились с 1970 по 1991 год самими профсоюзами и на их же деньги, а после распада СССР перешли к законным правопреемникам по договорам 1992 года.

В собственность либо владение государства здания никогда не поступали, подчеркнул ответчик. В подтверждение позиции он сослался на десятки документов, в том числе решения арбитражных судов 1990–2010-х годов.

«Необходимо поднять из архива эти документы и изучить их. Представителями прокуратуры не было представлено ни одного допустимого доказательства того, что государство затратило государственные деньги на строительство спорных объектов. Допустимыми доказательствами о движении денежных средств, подчеркиваю, государственных денежных средств, это строго предусмотренные законодательными документы. Этих документов в материальных делах прокурорами представлено не было. В то время как доказательства, опровергающие устные и, не побоюсь этого слова, голословные аргументы прокурора, были представлены корректно»,— сообщил суду сотрудник ЛФП.

Отстранение Александра Запесоцкого от должности, по мнению выступающего, было сделано для, чтобы «очернить репутацию уважаемого не только в городе, но и в Российской Федерации человека» и поставить на его место Евгения Лубашева, которого он нарек «креатурой прокурора с опытом работы директором ПТУ». При такой ситуации, считают спикер и его коллеги, должностное лицо, представляющее вуз, являющийся ответчиком, полностью поддерживает требования истца.

Прежний ректор назвал свое отстранение «грубейшим нарушением действующего законодательства». О господине Лубашеве он отозвался как о «человеке, не имеющем надлежащих моральных качеств» и понимания того, что представляет собой университет. «Ряд сотрудников получили ущерб для здоровья, что подтверждается медицинскими документами, находятся сейчас на лечении, некоторые в стационаре. Это свидетельство абсолютно недопустимой деятельности человека, незаконно назначенного судом»,— возмутился господин Запесоцкий, добавив, что вся эта ситуация наносит ущерб репутации отечественного правосудия.

Когда судья удалилась в совещательную комнату для принятия решения по одному из ходатайств, Александр Запесоцкий вступил в перепалку с представителем комитета по образованию и науке, который упрекнул своего почтенного визави в том, что в ведомство неоднократно с жалобами обращались студенты СПбГУП.

В пику ему отстраненный ректор заявил, что так поступают только отчисленные «двоечники», «наркоманы» и «псевдореволюционеры в духе Алексея Навального».

В перерыве ректор Запесоцкий вышел к журналистам, чтобы ответить на накопившиеся вопросы, включая прозвучавшее ранее заявление Генпрокуратуры, что он якобы хотел привлечь своих студентов к протестам.

«Я занимаю позицию патриота, гражданина, доверенного лица российской элиты на протяжении последних двадцати лет! И вдруг я буду подбивать студентов на незаконные поступки. Я что, должен был к ним прийти и сказать: "Вы знаете, я все время вам врал, а теперь давайте мы потихоньку выйдем на несанкционированный митинг!" Ничего глупее сделать невозможно… Я хочу подчеркнуть, что я не бедный человек. Свои деньги я заработал созданием просветительской продукции в области культуры в конце горбачевского периода. Я мог бы прожить последние тридцать лет в любой стране мира, но для меня принципиально совершено жить в России. Меня приглашали на очень интересную работу в университеты Соединенных Штатов. Я читаю лекции от Канады до Китая. И вот сейчас, когда мне предъявили совершенно безумные претензии о том, что я чуть ли не жулик, мошенник и какая-то смесь Ходорковского (Михаил Ходорковский признан в РФ иноагентом) с этим деятелем — (Алексеем) Навальным!»— возмутился он.

В суде господин Запесоцкий еще раз проговорил эту тираду, а также особо подчеркнул, что за всю его профессиональную деятельность к нему не было никаких серьезных претензий со стороны проверяющих органов, да и сам он никогда не привлекался к ответственности даже за малейшее правонарушение. «Всей своей жизнью я подтвердил, что я являюсь настоящим патриотом Родины и защищающим закон гражданином России. Честь и достоинство для меня — самое базовое и ценное!»,— провозгласил выступающий. Также он сообщил, что и сам собирался уйти с занимаемой должности после 70 лет (сейчас ему 71), «но уйти достойно».

Заседание по итогу продлилось почти восемь часов (с десяти утра до шести вечера) с двумя небольшими перерывами по 15 минут. Несмотря на многочисленные просьбы ответчиков отложить его, судья Елена Новикова приняла решение завершить предварительную стадию и назначила основное слушание на следующий день — 10 октября.

Отвечая на вопрос «Ъ-СПб», обсуждал ли отстраненный ректор проблему вокруг СПбГУП с петербургским губернатором, господин Запесоцкий ответил отрицательно, но отметил, что с Александром Бегловым у него «чрезвычайно уважительные отношения».

«Я должен сказать, что у нашего университета были всегда очень хорошие отношения с городом. Город нам всегда помогал, поддерживал. Может быть, не материально, но, знаете, морально. С Александром Дмитриевичем у нас — университета и у меня лично — не было ни конфликтов, ни каких-то споров тех или иных. Мы всегда старались поддержать город и делали это очень эффективно»,— пояснил он.

Александр Запесоцкий добавил, что вообще ни с кем из высшего руководства страны не обсуждал данную ситуацию. «Мне звонило много очень уважаемых людей с вопросами, чем можно помочь. Я говорил: "Спасибо, мы справляемся". Учредители обращаются в разные инстанции и ведут переговоры. Профсоюзы, социальные партнеры договорились, особенно во время спецоперации, соблюдать социальный мир и спокойно решать все сложные проблемы»,— заключил отстраненный ректор.

Андрей Кучеров