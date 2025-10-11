Что известно об утильсборе

Что такое утилизационный сбор, как он рассчитывается, и кто его платит — в справке «Ъ».

Утилизационный сбор — это налог, который платят импортеры и производители за каждое произведенное или привезенное в страну транспортное средство (ТС). Кроме того, пошлину оплачивают покупатель и текущий собственник автомобиля, если она не была выплачена ранее. Плата должна покрыть расходы на последующую переработку автомобиля, когда он выработает свой ресурс. Пошлина была введена в России в 2012 году, после вступления страны ВТО. Ее начисляют на легковые и грузовые автомобили, автобусы, прицепы, спецтехнику и другой транспорт. Список техники, на которую начисляется налог, утвержден в перечнях самоходных машин и колесных ТС. Порядок оплаты утильсбора регулируется статьей 24.1 Федерального закона № 89-ФЗ.

Размер утильсбора рассчитывается по следующей формуле:

Сумма сбора = базовая ставка * коэффициент.

Базовая ставка для ТС категорий M1 и G составляет 20 тыс. руб., для остальных — 150 тыс. руб. и 172,5 тыс. руб. для самоходных машин и прицепов к ним, а также спецтехники. Коэффициент определяется постановлением правительства № 1291 и зависит от типа авто, года выпуска и объема двигателя. На ТС категории M1 пошлина считается по-разному для:

— юридических лиц;

— физических лиц;

— физических лиц, если автомобиль привезен для личного пользования.

На авто с двигателем до 3 литров, привезенных для личного пользования, действуют пониженные коэффициенты. Они составляют 0,17 если машина младше 3 лет и 0,26 если старше. Личное пользование подразумевает, что ТС будет находится в собственности у человека в течение года после ввоза. Иначе пошлина будет пересчитана, когда станет известен факт продажи машины.

От утильсбора освобождены:

— автомобили дипломатических представительств;

— машины старше 30 лет, признанные раритетами;

— ТС, являющиеся личным имуществом беженцев, переселенцев и людей, участвующих в программе по добровольному переселению в РФ;

— на временно ввозимые авто;

— машины младше трех лет в свободной таможенной зоне Калининградской области.

Постановление правительства №1255, принятое 13 сентября 2024 года, ввело ежегодную индексацию ставок утильсбора с 1 января 2025 года в течение следующих шести лет.

Минпромторг предлагал изменить механику расчета утильсбора с 1 ноября. Сейчас автомобили категории M1 для личного пользования можно привезти:

— за 3,4 тыс. руб. при объеме двигателя до 3 л. и возрасте авто не старше трех лет;

— за 5,2 тыс. руб. при объеме двигателя до 3 л. и возрасте более трех лет.

Ведомство предложило отменить льготы для личного пользования на все автомобили мощностью более 160 л.с., а также гибридов и электрокаров мощностью свыше 80 л.с. Например, из-за таких изменений к пошлинам на популярные модели китайских брендов Lixiang и Zeekr, придется прибавить по 3 млн руб. На текущий момент, это постановление еще не рассмотрено правительством.