Страны Балтии готовят план эвакуации на случай нападения России

Эстония, Латвия и Литва разрабатывают план эвакуации населения на случай нападения России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Janis Laizans / Reuters Фото: Janis Laizans / Reuters

«Это очень обнадеживающий сигнал для нашего общества о том, что мы готовы и строим планы»,— сказал агентству глава МИД Литвы Кястутис Будрис. Детали плана пока держатся в секрете, отмечают собеседники агентства. Планирование было активизировано в мае, после того, как Эстония, Латвия и Литва подписали соглашение о сотрудничестве в области гражданской обороны.

По словам представителя пожарной службы Литвы, уже выбраны пункты сбора, в том числе в Вильнюсе, назначены поезда и автобусы для эвакуации, а на складах созданы запасы припасов. Тех, кто будет эвакуироваться на машине, планируют направить на второстепенные дороги, чтобы освободить другие для армии. Уже подготовлена карта для населения с указанием городов, где можно будет найти убежище.

В Литве людей планируют разместить в школах, университетах, церквях и на арене в городе Каунас. Аналогичные меры готовятся и в других городах. При этом ни одна из трех стран пока не планирует перемещать людей за пределы границ.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия никогда не планировала «ни на кого нападать». Он считает, что такие заявления европейских стран лишь провоцируют напряженность в отношениях между странами.