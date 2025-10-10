ФТС предложила маркетплейсам раскрывать данные о стране происхождения товара

Федеральная таможенная служба (ФТС) предложила обязать маркетплейсы указывать в карточках товаров, ввезенных из-за пределов ЕАЭС, страну происхождения, код ТН ВЭД и номер таможенной декларации. Это следует из проекта поправок, направленных на усиление контроля за продажей импорта на цифровых площадках.

В ФТС «Ъ» пояснили, что число жалоб на незаконный импорт в 2025 году «выросло многократно». Проверки складов в нескольких регионах выявили тысячи единиц техники, ввезенной без декларирования. Ранее производители систем пожарной безопасности жаловались на контрафактные датчики.

Маркетплейсы поддерживают контроль, но считают нововведение избыточным. В Wildberries указали, что импортерам будет сложно отслеживать товар по конкретной декларации. Ozon отметил, что эти данные уже есть в счетах-фактурах, а для карточек потребуется госмеханизм проверки.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Товарам пишут биографию».