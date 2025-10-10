МИД РФ призвал не забегать вперед в вопросе постконфликтного обустройства Газы

В Министерстве иностранных дел России считают преждевременными попытки сторон сформировать видение того, как должно проходить постконфликтное восстановление и обустройство сектора Газа. Так в ведомстве ответили на вопрос «Ъ» о том, рассматривает ли Россия возможность отправки собственных наблюдателей в сектор Газа в составе международной группы по контролю за стабильностью в анклаве после завершения конфликта с Израилем.

«Относительно же различных аспектов постконфликтного восстановления и обустройства Газы, включая размещение на территории сектора неких "международных стабилизационных сил", формирование переходного правительства технократов и другое, то соответствующие механизмы и временные рамки еще только предстоит определить»,— сказали «Ъ» в МИД РФ.

В ведомстве заметили, что «весь этот комплекс сложных вопросов, безусловно, потребует дополнительного согласования с участием всех вовлеченных сторон». И призвали «не забегать вперед и не предвосхищать итоги такой серьезной работы».

«Закономерным итогом всего этого процесса, на наш взгляд, должен стать выход на комплексное урегулирование палестино-израильского конфликта на известной международно-правовой основе»,— заявили в министерстве иностранных дел. Там подчеркнули, что Россия со своей стороны «крайне заинтересована» в прочном мире в регионе Ближнего Востока и по-прежнему привержена идее о сосуществовании двух государств — Палестины и Израиля.

Урегулирование на двухгосударственной основе подразумевает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, которое будет сосуществовать с Государством Израиль.

Телеканал Sky News Arabia сообщил, что палестинское движение «Хамас» готово согласиться с размещением на территории сектора Газа невооруженных наблюдателей не только из арабских или исламских государств, но и других стран, которые могут войти в международную группу по контролю за стабильностью в анклаве после завершения конфликта с Израилем.

Анастасия Домбицкая