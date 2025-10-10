МИД России приветствовал мирное соглашение по Газе

Россия приветствует договоренности первого этапа в рамках соглашения о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа, достигнутого Израилем и «Хамасом». Об этом «Ъ» заявили в МИД РФ.

Фото: Ramadan Abed / Reuters

«В развитии ситуации в секторе Газа в последние дни наметились определенные позитивные сдвиги,— указали «Ъ» во внешнеполитическом ведомстве. — Поступают сообщения о достижении Израилем и "Хамасом" при посредничестве Египта, Катара, США и Турции соглашения о прекращении огня и обмене удерживаемыми лицами». «Россия приветствует эти важные договоренности первого этапа»,— заверили в МИД РФ.

Как подчеркнули в ведомстве, главная задача теперь — добиться, чтобы режим перемирия принял устойчивый характер, способствовал долгосрочной стабилизации обстановки в палестинском анклаве и позволил обеспечить возобновление беспрепятственных поставок гуманитарной помощи всем нуждающимся.

Сегодня ЦАХАЛ объявил о вступлении в силу соглашения о прекращении огня (с 12:00 мск) и завершении отвода израильских войск на установленные соглашением позиции. Военное командование США также подтвердило эту информацию, сообщил посланник президента США Стив Уиткофф. Согласно договоренностям, с момента отвода войск начинается 72-часовой период, отведенный для обмена израильскими заложниками и палестинскими заключенными. Агентство Associated Press сообщало о десятках тысяч палестинцев, возвращающихся в освобожденные районы сектора Газа.

Анастасия Домбицкая