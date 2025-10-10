Три вакантных мандата в Белгородском горсовете перешли новым депутатам

Белгородская городская избирательная комиссия распределила вакантные мандаты в городском совете, образовавшиеся после досрочного прекращения полномочий четырех депутатов, избранных в областную думу. Об этом сообщили в горсовете.

От «Единой России» мандаты получили участник СВО Сергей Шевченко, занимающий пост председателя комиссии Общественной палаты области и возглавляющий федерацию альпинизма региона, а также профессор и доктор философских наук Михаил Игнатов. От ЛДПР в горсовет вернулся Константин Климашевский, ранее уже работавший депутатом в созыве гордумы 2018 года и занимавший должность секретаря комиссии по экономической политике.

В конце сентября были досрочно прекращены полномочия четырех депутатов, избранных в областную думу — секретаря белгородского отделения «Единой России» Евгения Михайлюкова, координатора местного отделения ЛДПР Евгения Дремова, Героя России Вячеслава Воробьева и главврача областной клинической больницы святителя Иоасафа Романа Проценко.

Ульяна Ларионова