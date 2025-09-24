Четыре депутата покинули горсовет Белгорода

На 26-й сессии белгородского горсовета было принято решение о прекращении полномочий четырех депутатов, избравшихся в местную облдуму. Об этом сообщили в горсовете.

Речь идет о секретаре отделения партии «Единая Россия» в Белгороде Евгении Михайлюкове, координаторе белгородского отделения ЛДПР Евгении Дремове, Герое России, служившем в Северо-Кавказском регионе, Вячеславе Воробьеве, и главвраче Белгородской областной клинической больницы святителя Иоасафа Романе Проценко.

Алина Морозова