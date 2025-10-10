Трамп поблагодарил Путина за слова о Нобелевской премии мира

Президент США Дональд Трамп поблагодарил российского лидера Владимира Путина за оценку его миротворческой деятельности.

«Спасибо, президент Путин», — написан он в Truth Social. Эти слова он сопроводил видеофрагментом с пресс-конференции Владимира Путина в Душанбе, где тот комментирует неприсуждение американскому лидеру Нобелевской премии мира.

На пресс-конференции Владимир Путин признал, что Дональд Трамп делает многое для урегулирования кризисных ситуаций в мире. Господин Путин также подчеркнул, что Нобелевская премия мира утратила свой прежний авторитет.

Лауреатом Нобелевской премии мира в 2025 году стала венесуэльский политик и общественный деятель один из лидеров оппозиции Мария Корина Мачадо «ее неустанную работу по продвижению демократических прав для народа Венесуэлы и борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии». Она получит 11 миллионов шведских крон (примерно $1,2 миллиона).

В этом году на премию выдвинули 338 кандидатов (244 физических лица и 94 организации), включая президента США Дональда Трампа. Как писало агентство Reuters, эксперты Нобелевского комитета приняли решение не награждать господина Трампа из-за того, что он «разрушает международный миропорядок». В Белом доме расценили присвоение награды лидеру венесуэльской оппозиции как политический акт. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, для Нобелевского комитета политика оказалась важнее вопросов мира.

Подробнее о решении Нобелевского комитета — в материале «Ъ» «Лауреат из подполья».

Анастасия Домбицкая