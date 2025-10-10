«Роскосмос» назначил нового главу ключевого спутникового предприятия

Новым генеральным директором АО «Информационные спутниковые системы имени академика М. Ф. Решетнева» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») назначен Михаил Валов. Об этом говорится в публикации пресс-службы ГК. Ранее пост занимал Евгений Нестеров, который покинул его по собственному желанию.

Фото: Администрация ЗАТО г. Железногорска Красноярского края

Фото: Администрация ЗАТО г. Железногорска Красноярского края

В «Роскосмосе» отметили, что назначение Михаила Валова «открывает возможности для обновления управленческого подхода и ускорения преобразований» в сфере создания спутников. Для повышения эффективности работы предприятия также решено создать специальную комиссию с участием ведущих отраслевых организаций и научных институтов. Комиссии предстоит обеспечить выполнение производственных программ и выработать меры по финансово-экономическому и организационному совершенствованию деятельности компании. Координацию и контроль за реализацией этих решений будет осуществлять «Роскосмос».

Михаил Валов работает на предприятии с 2005 года. После окончания Сибирского государственного аэрокосмического университета имени академика М. Ф. Решетнева начал карьеру инженером. Впоследствии занимал должности заместителя генерального конструктора и с начала 2025 года — генерального конструктора предприятия. Курировал техническую реализацию проектов по созданию спутников различного назначения для российской орбитальной группировки.

Дмитрий Сотак