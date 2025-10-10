Из «Роскосмоса» уволили главу ключевого спутникового предприятия

Генеральный директор входящего в госкорпорацию «Роскосмос» АО «Информационные спутниковые системы имени академика М. Ф. Решетнева» Евгений Нестеров уволен с занимаемой должности. Об этом «Ъ» сообщил источник в космической отрасли. По его словам, решение принято на фоне общих перестановок в госкорпорации. В пресс-службе «Роскосмоса» пообещали прокомментировать эту информацию позднее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Собеседник «Ъ» отметил, что уход господина Нестерова может быть связан с необходимостью усиления темпов импортозамещения в производстве спутниковых систем. Кто займет вакантный пост, пока неизвестно.

Евгений Нестеров возглавлял предприятие с июля 2022 года. До этого он более двадцати лет работал в сфере радиоэлектроники и космического приборостроения, занимал руководящие должности в концернах «Радиоприбор», «Авиаприборостроение», КРЭТ и АО «Российские космические системы». На посту главы «ИСС имени Решетнева» он делал ставку на внедрение отечественных компонентов и развитие технологической независимости в условиях санкций.

АО «Информационные спутниковые системы имени академика М. Ф. Решетнева» — ключевой российский разработчик и производитель спутников связи, навигации, геодезии и научных миссий, входящий в госкорпорацию «Роскосмос». Компания, основанная в 1959 году в Железногорске, суммарно создала более 1300 космических аппаратов, включая элементы навигационной системы ГЛОНАСС.

В рамках обновленного национального проекта «Космос» на 2025–2036 годы предприятие играет центральную роль в переходе к массовому производству спутников нового поколения. В сентябре 2025 года на заводе была запущена первая в России автоматизированная линия для сборки аппаратов массой до 300 кг, что позволит выпускать до 100 спутников в год. Производственные мощности «ИСС имени Решетнева» задействованы, в частности, в проекте по созданию низкоорбитальных группировок «Сфера».

Дмитрий Сотак