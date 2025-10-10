Певца Ефрема Амирамова похоронят в Израиле

Народного артиста Кабардино-Балкарии Ефрема Амирамова похоронят в Израиле. Об этом пиар-менеджер певца Виктория Воропай сообщила ТАСС.

Церемония прощания предварительно назначена на понедельник, 13 октября. «Ефрем Григорьевич будет похоронен в Израиле, так решила семья. Предварительно это произойдет в понедельник. Но все зависит от разных факторов»,— отметила Виктория Воропай. Решение о похоронах в Израиле принято близкими певца. Подробности и точная дата церемонии зависят от ряда обстоятельств, уточнила пиар-менеджер.

Ефрем Амирамов скончался 9 октября в реанимации больницы в Нальчике на 70-м году жизни. Артист был известен как поэт, автор и исполнитель собственных песен в жанре шансон, среди которых наиболее популярной стала композиция «Молодая». Он имел звание народного артиста Ингушетии, был заслуженным артистом Карачаево-Черкесской Республики, обладателем множества орденов и наград.