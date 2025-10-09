Умер певец Ефрем Амирамов

Народный артист Кабардино-Балкарии Ефрем Амирамов умер в возрасте 69 лет в Нальчике. Об этом сообщила ТАСС пиар-менеджер артиста Виктория Воропай.

Господин Амирамов попал в реанимационное отделение Республиканской клинической больницы КБР. Он находился в тяжелом состоянии.

Ефрем Амирамов родился в 1956 году в Нальчике. Наиболее известные песни артиста — «Молодая», «Лучшая из мам» и «Аленка». В 1989 году было продано более 1 млн экземпляров пластинки исполнителя «Последний дебют».