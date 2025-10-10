Полуфинальное возвращение

В четвертьфинале Rolex Shanghai Masters, проходящего в Китае турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов категории Masters 1000 c призовым фондом $9,2 млн, Даниил Медведев в четверг, 10 октября, в двух партиях обыграл австралийца Алекса де Минаура. Эта победа позволила россиянину впервые с мартовского состязания в Индиан-Уэллсе достигнуть стадии 1/2 финала на «мастерсах». Там его соперником будет француз Артюр Риндеркнеш.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Теннисист Даниил Медведев

Фото: Andy Wong / AP Теннисист Даниил Медведев

Фото: Andy Wong / AP

Последний четвертьфинал шанхайского «мастерса» между Даниилом Медведевым и Алексом де Минауром проходил через двое суток после марафонского изматывающего матча третьего круга, в котором россиянину для победы над американцем Лернером Тьеном в среду поздно вечером потребовалось почти три часа. По словам самого Медведева, после той игры он лег спать около половины четвертого ночи. Австралиец же в знойном и душном Шанхае подобных испытаний избежал. Все три предыдущие встречи с его участием на этом турнире состояли из двух не очень затяжных сетов.

Однако это был тот самый случай, когда решающим фактором при определении победителя оказалась не лучшая физическая готовность, а психологическая составляющая. Де Минаур на свежих ногах перемещался по корту не хуже Медведева, но в плане уверенности в своих силах явно уступал ему. Не исключено, что на австралийца сильно давила ответственность: победа резко повышала его шансы на путевку в Турин на итоговый турнир АТР.

Во всяком случае, Медведев, который на данный момент занимает в рейтинге 18-е место, смотрелся выигрышнее седьмой ракетки мира, даже несмотря на шесть двойных ошибок, три из которых пришлись на заключительный, десятый гейм продолжавшейся ровно час первой партии.

В том гейме Медведеву все же удалось удержать свою подачу и довести сет до логического конца.

Во второй партии по большому счету ничего не менялось. Российский теннисист, хорошо понимавший, что требуется делать в игре с де Минауром (счет их предыдущих встреч был 7:4 в пользу Медведева), действовал по заранее заготовленному плану — цепко держался в розыгрышах на задней линии, красиво обводил ударами по линии, вовремя выходил к сетке и, что бывает с ним не всегда, четко и технически грамотно выигрывал там важные очки. Соперник же, наоборот, допускал слишком много брака в выгодных ситуациях, и к середине второй партии стало ясно, что помешать победе Медведева может лишь усталость. Поведя с брейком — 5:4, россиянин вызвал на корт физиотерапевта, промассировавшего ему обе ноги и правую руку, после чего четко провел заключительный гейм.

В итоге — 6:3, 6:4 за 1 час 53 минуты, а это означает, что Медведев, как и на своем предыдущем состязании, пекинской «пятисотке», снова сыграет в полуфинале. Причем на «мастерсах» он в предыдущий раз достигал этой стадии уже давно, в марте в Индиан-Уэллсе, где проиграл датчанину Хольгеру Руне.

Теперь Медведева поджидает француз Артюр Риндеркнеш, который уверенно прошел канадца Феликса Оже-Альяссима — 6:3, 6:4.

30-летний дебютант полуфиналов «мастерсов», занимающий в рейтинге 54-е место, в плане известности намного уступает де Минауру, но россиянину, конечно, ничего не гарантировано. Риндеркнеш обладает прекрасной подачей, здорово действует у сетки, да и на задней линии, уступая Медведеву в стабильности, способен удивлять. Уверенности французскому теннисисту сейчас не занимать, как и его двоюродному брату Валантену Вашро, выступающему под флагом Монако, который в первом субботнем полуфинале сыграет с сербом Новаком Джоковичем.

Времени на полноценный отдых Медведеву до субботы хватит вряд ли, хотя в данном случае на его стороне будет огромный опыт ответственных матчей. Впрочем, вне зависимости от результата, которого в итоге добьется россиянин на Rolex Shanghai Masters, уже можно сделать один важный вывод. Шведский тренер Томас Юханссон сумел помочь Медведеву выйти из психологического пике, в котором тот оказался несколько недель назад.

Евгений Федяков