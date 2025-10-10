Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Ак Барс Банк» выплатит 85 млн рублей разработчику ПО

Арбитражный суд Татарстана обязал «Ак Барс Банк» выплатить московской компании «Датафинн» более 85 млн руб. по спору о разработке программного обеспечения. Сумма взыскания включает задолженность, проценты, расходы на экспертизы и госпошлину. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Компания «Датафинн» разработала системы риск-менеджмента и автоматизации банковских процессов для «Ак Барс Банка», однако не получила оплаты за проделанную работу, после чего обратилась в суд.

Разбирательство длилось более двух лет и включало экспертизу, которая подтвердила выполнение значительной части работ.

Банк утверждал, что доказательства были фальсифицированы, и ходатайствовал о повторной экспертизе.

Анна Кайдалова