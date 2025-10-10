Минпромторг предложил долгосрочную систему индексации платы за аренду леса

Минпромторг предложил разработать долгосрочную методику расчета индексации платы за аренду лесных участков. Инициатива замглавы ведомства Михаила Юрина заключается в том, чтобы определить, как будет меняться размер платы до 2030 года.

По оценкам господина Юрина, мера позволит бизнесу лучше рассчитывать траты. «Мы понимаем, что не повышать эти платежи невозможно, но вот тот запрос, который есть от бизнеса,— сделать это прогнозируемым, понятным»,— сказал замглавы Минпромторга на пленарных слушаниях при комитете Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию (цитата по «Интерфаксу»).

Замглавы Минприроды Евгений Марков согласился проработать вопрос. Однако быстрого решения, по его словам, не будет. Любые преференции по ставкам увязаны с обязательствами, которые сейчас выполняются компаниями не полностью, добавил господин Марков.

В феврале Счетная палата предлагала пересмотреть плату за использование лесных участков, назвав текущий уровень ставок низким. В отчете отмечалось, что ставка аренды участка для охотхозяйства составляет 3 коп. за га в год и не менялась 17 лет.

Подробнее — в материале «Ъ» «Деньги ищут в лесу и в кадастре».