Срок отстранения Писарского от футбольной деятельности увеличен на четыре месяца
Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) принял решение увеличить на четыре месяца срок отстранения нападающего Владимира Писарского. Об этом сообщает пресс-служба организации.
«Комитетом по этике установлено, что Владимир Писарский, официально являясь профессиональным футболистом ФК ''Иртыш'', принял прямое участие в пари на футбольные матчи в российской букмекерской конторе», — заявил председатель комитета Андрей Стукалов. Инцидент произошел в 2020 году. Писарский нарушил ст. 18 регламента РФС по этике. Отмечается, что наказание подлежит исполнению с момента истечения санкции, примененной к игроку решением комитета РФС по этике от 3 июля 2025 года.
В июле РФС на четыре года (три из которых — условно) отстранил Писарского от футбольной деятельности. Предполагаемое нарушение регламента РФС было совершено в стыковом матче за место в Российской премьер-лиге (РПЛ) между «Сочи», который Писарский тогда представлял, и «Пари НН». По данным «РБ Спорт», нападающий перевел 4 млн рублей знакомому, который сделал несколько ставок на игру. «Сочи» проиграл, дважды пропустив после удаления Писарского, который получил красную карточку в конце первого тайма.
Юрист игрока Антон Смирнов заявил ТАСС о планах обжаловать решение об увеличении срока отстранения в апелляционном комитете РФС, а затем, при необходимости, в Спортивном арбитражном суде (CAS).