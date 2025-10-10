В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за волн до трех метров

В Сочи 11 октября действует штормовое предупреждение: на участке побережья Магри—Веселое ожидается волнение моря до пяти баллов с высотой волн до трех метров. Предупреждение продлится до конца суток, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

По поручению главы города Андрея Прошунина все службы переведены в усиленный режим работы. За развитием ситуации следит городской оперативный штаб.

Власти рекомендуют жителям и туристам не находиться у воды. При возникновении чрезвычайной ситуации следует звонить по номеру 112.

Гидрометцентр объявил в Сочи и Сириусе красный уровень погодной опасности до вечера 11 октября. Ожидаются сильные дожди, грозы и местами град. Синоптики предупреждают о возможном подъеме уровней воды в реках, что может привести к селевым потокам.

Администрация Сочи закрыла пляжи. Ожидаются смерчи над морем и шторм с волнами до трех метров. В течение дня может выпасть от 40 до 80 мм осадков. Власти советуют использовать поезд для поездок в аэропорт.

На Кубани действует штормовое предупреждение. В случае экстренных ситуаций звоните по номерам 101 или 112.

Мария Удовик