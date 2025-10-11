В Челябинске до конца года перенесут трамвайные пути для строительства метро

На проспекте Победы в Челябинске продолжают работы по переустройству трамвайных путей в рамках строительства метротрамвая. Их планируют завершить до конца 2025 года, сообщает пресс-служба генерального подрядчика проекта АО «Моспроект-3».

В настоящий момент готовность работ оценивается в 54%. Строительная площадка, где сооружают второй котлован для тоннелепроходческого комплекса, расположена на участке от улицы Краснознаменной до Косарева. Летом с указанной площадки уже перенесли инженерные сети. Строители уложили 260 м новых труб, 370 м дождевой канализации, а также установили четыре водопроводные камеры и 11 смотровых колодец. Кроме того, с площадки переносят более 170 м контактной сети и монтируют новые опоры для проводов.

Готовность железобетонных свай котлована оценивается на 80%.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», с апреля этого года на участке проспекта Победы ограничено движение транспорта. Курсирование трамваев сохраняется на протяжении всех работ.

Строительство ветки «Север — Юг» началось в октябре 2023 года. Контракт на создание метротрамвая стоимостью 49,5 млрд руб. заключен с АО «Моспроект-3» в августе 2022 года. Первую строительную площадку разместили на улице Овчинникова.

В мае и августе «Моспроект-3» заключил два контракта на строительство тоннелей от улиц Овчинникова и Каслинской с дочерней компанией китайской корпорации China Railway Construction Corporation Limited (CRCC) — ООО «16-ое управление СиАрСиСи» (Москва). Общая стоимость работ составит более 14,1 млрд руб.

Ольга Воробьева