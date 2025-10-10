Теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал «мастерса» в Шанхае

18-я ракетка мира россиянин Даниил Медведев пробился в полуфинал Rolex Shanghai Masters — проходящего в Китае турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории Masters 1000 c призовым фондом $9,2 млн. В четвертьфинальном матче он оказался сильнее австралийца Алекса де Минаура, занимающего седьмое место в рейтинге ATP.

Матч продлился 1 час 53 минуты и завершился со счетом 6:4, 6:4. Ранее Медведев и де Минаур встречались на корте 11 раз. Семь встреч остались за российским теннисистом.

За выход в финал «мастерса» Медведев, который выигрывал этот турнир в 2019 году, поспорит с французом Артюром Риндеркнешем, расположившимся на 54-й строке мирового рейтинга. В четвертьфинале он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима (13) — 6:3, 6:4.

Турнир в Шанхае завершится 12 октября. Его действующим победителем является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер, который в этом году не смог преодолеть третий круг, отказавшись продолжать борьбу из-за травмы.

Таисия Орлова